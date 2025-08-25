İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gençler için 'Değişim ve Dönüşüm' kampı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve Elim Sende Farkındalık Projesi iş birliği ile hayata geçirilen “Değişim ve Dönüşüm Kampı”, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Buca Kaynaklar İzcilik ve Doğa Sporları Kamp Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Üç gün boyunca düzenlenen atölyeler, söyleşiler ve doğa temelli etkinliklere katılan gençler toplumsal duyarlılık ve söylem biçimlerinin geleceği nasıl şekillendirdiğini ele aldı.

PEK ÇOK BAŞLIKTA EĞİTİM

Değişim ve dönüşümün yalnızca bireysel değil, kolektif bir süreç olduğuna ve bu süreçte algıların insanları nasıl yönlendirdiğine dikkat çekmek odağında gerçekleştirilen program boyunca; sosyal medyanın algılar üzerindeki etkisinden iklim krizi karşısında duyarlılık geliştirme yollarına, yapay zekâ çağında söylem sorumluluğundan toplumsal örgütlenme biçimlerine kadar pek çok başlık ele alındı.

Programda ayrıca gençlerin dönüştürücü gücüne ve ortak üretim potansiyeline vurgu yapılarak deneyim yoluyla farkındalık kazanmaları hedeflendi. Akademik söyleşilerin yanı sıra doğayla iç içe gerçekleştirilen atölyeler, yaratıcı etkinlikler ve oyunlara katılan gençler değişim sürecini çok yönlü bir biçimde deneyimleme fırsatı buldu. Benzer etkinliklere katılmak isteyen gençler, gencizmir.com web adresini ve @izbbgencizmir instagram hesabını takip edebilir.