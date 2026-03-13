İzmir’de Roman Yurttaş Meclisi kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Roman Yurttaş Meclisi, ilk toplantısını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde “Katılım, diyalog, ortak akıl” sloganıyla düzenledi. İzmir Sanat Toplantı Salonu’nda yapılan buluşmada Roman yurttaşları temsil eden dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Başkan Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı eşlik etti.

AMAÇ, ROMAN YURTTAŞLARIN YEREL YÖNETİME KATILMASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında oluşturulan Roman Yurttaş Meclisi ile Roman yurttaşların yerel yönetim süreçlerine katılımının artırılması, ihtiyaç ve taleplerini doğrudan ifade edebilecekleri bir platform oluşturulması ve Roman topluluğunu ilgilendiren konularda görüş alışverişi yapılması hedefleniyor.

ÖN YARGIYA DİKKAT ÇEKTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Romanların farklı sorunları ve ihtiyaçlarının bulunduğunu belirterek, olaya bütüncül şekilde bakılmasının önemli olduğunu vurguladı. Romanlara karşı bir ön yargının bulunduğunu ifade eden Başkan Tugay, “Bunun değişmesi lazım. Roman çocukları diğerlerine göre daha az eğitim alıyor. Sağlık açısından daha fazla sorun yaşıyor. Bu problemleri düzeltmek için çalışmamız lazım” diye konuştu.

YURTTAŞLARIN SORUNLARI BU MECLİS’TE ELE ALINACAK

Roman kültürünün oldukça renkli ve zengin olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, “Roman kültürünün gün yüzüne çıkması gerek” dedi.

İzmir'de herkesin temsil edildiği Roman Yurttaş Meclisi oluşturduklarını ve belli aralıklarla toplantılar yapacaklarını söyleyen Başkan Tugay, “Bu çalışma sayesinde Roman yurttaşların sorunlarını çözmek adına kendimize yol haritası çizelim. Bunu yaparken herkes kimin ne söylediğini duymalı” diye konuştu.

“ÇÖZÜM SORUNUN SAHİPLERİNE KULAK VERMEK”

Bu çalışmanın siyaset yapma şekli olmadığını da aktaran Başkan Cemil Tugay, şunları söyledi:

“Bu bir siyaset yapma şekli değil. Her biriniz hangi siyasi görüşteyseniz, başımızın üstünde. Kime oy verdiğiniz önemli değil. Sizin oyunuzu kazanmak için bu çalışmaları yapmıyoruz. Herkesin sorunlarını çözelim istiyoruz. Ama bunu doğru şekilde yapmak önemli ve bunu da sorunun sahiplerine kulak vererek yapabiliriz.”

“HERKESİN EŞİT SÖZ HAKKINA SAHİP OLDUĞU BİR YAPI KURALIM”

Roman Yurttaş Meclisi'nin tamamen gönüllülük esası ile yürütüleceğini söyleyen Tugay, şikâyet etmenin ötesinde somut çalışmaları hayata geçirmek istediklerini belirtti. Herkesin katıldığı ve eşit söz hakkına sahip olduğu bir yapı kurmak istediklerine dikkat çeken Başkan Tugay, “Romanların sorunlarının çözümü için bir şeyler yapmak istiyoruz” dedi.