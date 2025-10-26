İzmir’in tarihi kent merkezi için yeni dönem: Kemeraltı UNESCO yolunda

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi merkezinde kültürel, sosyal ve mekânsal canlanmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın başkanlığında Kültürpark Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya belediye bürokratları, TARKEM yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda kurumlar arası koordinasyon, geçmiş projelerden elde edilen deneyimler ve geleceğe dönük öncelikli adımlar ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Tugay, “Kemeraltı'nı turizm açısından daha cazip hale getirmeli, gençleri de kapsayan planlamalar yapmalıyız. Geçmişle bugünün, bugünle geleceğin bağını koparmadan bir şeyler yaparsak doğru sonuca ulaşabiliriz” dedi.

Tugay, tarihi kent merkezinin sadece belirli bir grubun değil, “herkesin kullanmaktan keyif aldığı bir ortam” haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan, bölgenin sosyal dokusuna ve somut olmayan kültürel mirasına da dikkat çekerek, “Kemeraltı’nda sokak etkinlikleri yeniden başlamalı. İzmir’in gastronomisi, sanatı, sporu ve yayınlarıyla bütünleşen bir çarşı ortamı yaratabiliriz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri ile TARKEM ve ilgili kurumların yürüttüğü projeler sunuldu. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Kemeraltı’nda bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte devam eden projeleri anlattı.

İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, bölgeye sanat ve yaratıcı endüstrilerin dâhil edilmesinin önemine değinerek, bu konuda bir “yaratıcılık yol haritası” hazırlandığını söyledi.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Hasibe Velibeyoğlu ise, Kemeraltı ve Basmane’yi ikiye ayıran İkiçeşmelik bölgesinde “güvenli geçiş planı” çalışmasının yürütüldüğünü belirtti.

Sosyolog Mert Kaya, tarihi kent merkezinin 51 mahalleden oluştuğunu ve UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi’ne girme sürecinin sürdüğünü açıkladı.

Araştırmacı-yazar Orhan Beşikçi, bölge kimliğini güçlendirmek için “İzmir kırmızısı”nın marka rengi olarak benimsenmesini ve Basmane motiflerinin tasarımlarda kullanılmasını önerdi.

Toplantı sonunda Başkan Tugay, “Bugün İzmir için güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Bugünün ardından herkesin aklında daha farklı bir tarihi bölge oluşmuş oldu” diyerek çalışmalara katkı veren herkese teşekkür etti.