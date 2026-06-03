Kadıköy Belediyesi çevre festivali başlıyor

Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük çevre festivali olan 10. Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali’nde paneller, söyleşiler, atölyeler, konserler, dans gösterileri ve çeşitli etkinlikler 6-7 Haziran tarihlerinde Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda ziyaretçilerle buluşacak. Geçtiğimiz yıllarda yüz binlerce kişiyi ağırlayan festivalin açılış konuşmalarını Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa yapacak.

TEMA: DÖNGÜSEL EKONOMİ

Doğal kaynakların verimli kullanımı, atık oluşumunun önlenmesi, yeniden kullanım, onarım, paylaşım ve yerel üretim modellerinin desteklenmesi gibi döngüsel ekonomi ilkelerini odağına alan festivalde; bilgi paylaşımının artırılması, iyi uygulama örneklerinin görünür kılınması ve çok paydaşlı iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Festival, döngüsel ekonomi yaklaşımını yalnızca atık yönetimiyle sınırlı görmeyerek; suyun verimli kullanılması, enerji kaynaklarının etkin değerlendirilmesi, kaynak tüketiminin azaltılması ve kent yaşamının iklim krizine karşı daha dirençli hale getirilmesi gibi başlıkları da bütüncül bir çevre politikası çerçevesinde ele alacak. Bu kapsamda Kadıköy Belediyesi’nin kentleri serinletmeye, yeşil alanları artırmaya, ağaçlandırma çalışmalarını yaygınlaştırmaya ve doğa temelli çözümlerle kentsel yaşam kalitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaları da festivalin ana temasıyla birlikte görünür kılınacak.

HER YAŞA HİTAP EDEN ETKİNLİKLER

Festivalde çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna yönelik etkinlikler düzenlenecek. Doğa temalı oyunlar, yaratıcı çocuk atölyeleri, eğitici çalışmalar ve sahne gösterileriyle ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunulacak. Çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, gönüllü topluluklar, meslek odaları, eğitim kurumları, özel sektör temsilcileri, kooperatifler, bireysel üreticiler ve sanatçılar da festival boyunca katılımcılarla bir araya gelecek.

TERMOSUNUZU KAPIN GELİN!

Festival kapsamında kurulacak 2. El Pazarı’nda kitap, kıyafet ve çeşitli eşyalar yeniden kullanım amacıyla ziyaretçilere sunulacak. Organizasyon, katılımcılara “Termosunuzu ve kupanızı yanınıza alın” çağrısında bulunarak tek kullanımlık ürün tüketiminin azaltılmasına dikkat çekecek.

Festival boyunca Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi Orkestrası ve bandosu da sahne alacak. Etkinlik, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı “Yaşam Döngüsü Dansı” gösterisiyle sona erecek.

2026 Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali ile ilgili detaylı programa https://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/Program adresinden ulaşılabilecek.