Kadıköy Belediyesi Çocuk Platformu'nu hayata geçiriyor

Kadıköy Belediyesi, çocukların karar süreçlerine katılımını artırmak amacıyla Çocuk Meclisi’ni kurmuştu. Şimdi, Çocuk Platformu, Çocuk Meclisi’nin ilk adımı olarak hayata geçiriliyor ve çocukların fikirlerini paylaşabilecekleri, projelere katkı sunabilecekleri bir ortam sağlıyor. Bu platform aynı zamanda Çocuk Meclisi’ne üye olmak isteyen 9-15 yaş arasında tüm çocuklar için bir başlangıç olacak.

Platformda düzenlenecek atölye ve etkinliklerde çocukların sesi duyulacak, fikirleri paylaşılacak ve projeler üretilecek. Katılımcılar, temel haklar, demokrasi ve yerel yönetim konularında bir oryantasyon programına katılacak; programı tamamlayan gönüllü çocuklar, Çocuk Meclisi’ne üye olma şansı yakalayacak. Böylece Kadıköy’ün geleceğini şekillendirmek isteyen çocuklar, platform ve meclis aracılığıyla fikirlerini paylaşabilecek ve projelerde aktif rol alabilecek.

ÇOCUK MECLİSİ NE YAPIYOR?

Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi, 9-15 yaş arasındaki çocukları temsil eden demokratik bir yapı olarak faaliyet gösteriyor. Meclis, çocukların toplumsal eşitlik ve çevre bilinci konularında farkındalık kazanmalarını, kente ilişkin taleplerini iletmelerini ve çözüm süreçlerine aktif katılım göstermelerini sağlıyor. Aynı zamanda çocukların insan haklarına ve farklılıklara saygılı, üretken bireyler olarak yetişmelerini destekleyerek, demokratik hayatın içinde söz sahibi olmalarına öncülük ediyor.

BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI

Başvurular, 15 Eylül'de başlayıp, 15 Ekim'e kadar devam edecek. Kadıköy’de ikamet eden 9-15 yaş arası çocuklar, yılda bir defa katılabilecekleri platforma başvuru için "https://kadikoy.bel.tr/tr/kadikoy-belediyesi-cocuk-platformu-basliyor" web sitesi üzerinden form doldurulacak.