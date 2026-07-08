Kadıköy'de ücretsiz anonim HIV testi ve danışmanlık hizmeti

Kadıköy Belediyesi, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Türkiye'de yerel yönetimler bünyesinde bu kapsamda açılan ilk merkezlerden biri olan Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Bilgilendirme ve Danışmanlık Merkezi (CİSAM), 22 Haziran itibarıyla Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi'ni (GDTM) hizmete açtı. Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen merkezde, vatandaşlar kimlik bilgisi paylaşmadan anonim HIV testi yaptırabiliyor.

Merkezde uygulanan HIV testinin sonucu yaklaşık 20 dakika içinde öğrenilebiliyor. Test öncesinde ve sonrasında danışmanlık hizmeti sunulurken, pozitif sonuç alınması halinde kişiler doğrulama testleri ve tedavi sürecinin yürütülmesi için ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Dünya genelinde başarılı örnekleri bulunan Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri, bireylerin güvenle başvurabilecekleri, danışmanlık alabilecekleri ve test hizmetine kolayca erişebilecekleri merkezler olarak hizmet veriyor. Türkiye'de de Beşiktaş, Şişli ve Çankaya Belediyeleri'nde uzun yıllardır başarıyla uygulanan bu model, artık Kadıköy'de de vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Kadıköy Belediyesi Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Bilgilendirme ve Danışmanlık Merkezi (CİSAM) hakkında ayrıntılı bilgi ve randevu almak isteyenler, 0216 545 96 91 numaralı telefonu arayarak merkeze ulaşabilir.