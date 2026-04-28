Kadınlara özel Halk Müziği Konseri

Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Anneler Günü'ne özel etkinlik düzenleyecek. 3 Mayıs Pazar günü saat 13:00'da kapalı pazar alanında (Sebze Pazarı) gerçekleşecek etkinlikte Halk Müziği sanatçısı Gökhan Kılıç sahne alacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Annelerimiz; sabırları, güçleri ve karşılıksız sevgileri ile hayatımızın en değerli köşe taşlarıdır. Bu özel günü birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Halk Müziği Sanatçısı Gökhan Kılıç'ın sahne alacağı Anneler Günü etkinliğimize tüm kadınlarımızı bekliyoruz" denildi.