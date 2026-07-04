Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali 8 Temmuz'da Artvin'de başlıyor

Boğa güreşlerine sahne olan Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali 45. yılında yine Artvin Kafkasör Yaylası'nda yapılacak. 8 -12 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek festivalde Artvin’in asırlık geleneği, iki bilimsel panel ile derinlik kazanacak. Geleneksel Boğa Güreşleri kapsamında, boğa figürünün tarihten günümüze uzanan kültürel serüvenini uzman konuklarla masaya yatırılacak.

8 Temmuz 2026 Çarşamba saat15:00'de Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek panellerde Doç. Dr. Mehmet Özdemir Boğanın insan yaşamındaki yeri, Türk kültüründe boğa ve Artvin'de boğacılık hakkında konuşacak. Doç. Öğr. Üyesi İshak Küçükyıldız ise Antik toplumlarda boğa figürünü anlatacak.

ERDEM ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem 8-12 Temmuz tarihleri arasında ev sahipliği yapacakları festival öncesi Kafkasör Yaylasındaki hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Erdem, "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için yaylamızda aralıksız çalışıyoruz. Yeni tuvaletlerin yapımı devam ediyor, çevre düzenlemesi ve ot biçim çalışmaları hızla ilerliyor, esnaf çadırlarımız kuruluyor. Geleneksel coşkumuzu her zamanki gibi muhteşem bir atmosferde yaşamak için, sizleri bekliyoruz" dedi.