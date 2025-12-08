Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu: 'Konsantrasyonumuzu bozmadan devam edeceğiz'

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Hafta müsabakaları tamamlandı. Geçen haftayı lider tamamlayan Kahramankazan Belediyespor, Kahramankazan Şehir Stadı’nda ağırladığı Keçiören Bağlumspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu ve ikinci sıraya geriledi.
Ligde ikinci yenilgisini alan Kahramankazan Belediyespor 9. Hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte BAL Ligi’nde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puan topladı.
'YOLUN SONUNDA ŞAMPİYON OLACAĞIZ’’
Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu müsabaka sonrası açıklamasında şunları söyledi:
"Uzun soluklu lig yolculuğumuza konsantrasyonumuzu bozmadan devam edeceğiz. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyecek, Belediyespor’u inşallah bu yolculuğun sonunda şampiyon yapacağız. Mücadelelerinden dolayı takım oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve 90 dakika boyunca temsilcisine destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.’’
Kahramankazan Belediyespor, gelecek hafta Eskişehir temsilcisi Bozanspor’a konuk olacak.