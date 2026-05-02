Kahramankazan Belediyesi ve Başkent Üniversitesi işbirliğinde yapay zeka paneli: ‘Toprak vatandır, tohum geleceğimizdir’

Panelde konuşan Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, artan nüfus ve iklim krizi karşısında tarımsal üretimin en az yüzde 60 artırılması gerektiğini vurguladı Haberal, “Toprak vatandır, tohum geleceğimizdir. Toprağı küstürmemeliyiz” dedi. Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ise tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasının yanı sıra doğal kaynakların korunmasının da hayati önem taşıdığını vurguladı.

Haberal, dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanın açlıkla mücadele ettiğine dikkat çekerek, artan nüfus ve iklim değişikliğinin tarımı her zamankinden daha kritik hale getirdiğini belirtti. 2050 yılında dünya nüfusunun 9,5 milyara ulaşmasının beklendiğini anımsatan Haberal, “Bu tablo karşısında tarımsal verimliliğin en az yüzde 60 artırılması gerekiyor. Aksi halde dünya gıda savaşlarıyla karşı karşıya kalabilir” değerlendirmesinde bulundu.

‘ÜRETMEYEN AÇ KALIR’

Tarım ve hayvancılıkta üretimin sürekliliğine vurgu yapan Haberal, “Aksi takdirde üretmeyen aç kalır. Tarlalar betonlaştırılmamalı” diyerek, sürdürülebilir üretimin önemine işaret etti. Başkent Üniversitesi bünyesinde kurulan modern tesislerde Avrupa standartlarında üretim yapıldığını belirten Haberal, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüttüklerini söyledi. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çiftçilik milletimizin hayatı, serveti, kudretidir” sözünü anımsatan Haberal, üretimin artırılmasının ulusal bir gereklilik olduğunu dile getirdi. Üniversitenin kuruluşundan bu yana bilimsel kalite, etik sorumluluk ve toplumsal fayda ilkeleriyle hareket ettiğini belirten Haberal, sağlık, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında öncü çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.