Kahramankazan Belediyesinden YKS öğrencilerine kitap desteği

Kahramankazan Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine eğitim desteği veriyor.

12. sınıf öğrencileri belediye bünyesinde Satıkadın Mahalle Kültür Evi’nde YKS hazırlık kursları hizmetinden faydalanıyor. Eğitim desteğinin yanı sıra, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de, YKS sürecinde ihtiyaç duydukları kaynaklara daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla öğrencilere kitap desteği sağlıyor.

"AMACIMIZ GELECEĞE GÜÇLÜ İLERLEMELERİ"

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu: “Amacımız gençlerimizin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesi. Onların başarısı, bizim en büyük gurur kaynağımız” ifadelerini kullanarak eğitim yatırımlarının artarak devam edeceğini belirtti.