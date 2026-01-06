Kahramankazan’da üretim gücünü artıran yeni yatırım

Kahramankazan Belediyesi, öz kaynaklarını kullanarak belediyeye bağlı KazanBel Beton şirketinin araç filosuna 2 adet yeni beton mikseri kazandırdı. Yeni beton mikserleriyle birlikte KazanBel Beton’un hem üretim hem de sahadaki hizmet kabiliyeti daha da güçlenirken, ilçe genelinde yürütülen altyapı, üstyapı ve belediye yatırımlarının daha hızlı ve verimli şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Üretken ve sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini vurgulayan Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu: “Kahramankazan’ımızın her alanda gelişmesi ve ihtiyaçlarına zamanında cevap verebilmesi için kendi öz kaynaklarımızla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. KazanBel Beton şirketimizin filosuna kattığımız 2 yeni beton mikseriyle hem maliyetleri düşürüyor hem de hizmet kalitemizi artırıyoruz. Yeni araçlarımız hayırlı olsun” dedi.