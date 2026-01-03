Kar yağışının ardından Arapgir'de belediye ekipleri sahaya indi

Arapgir’de etkisini gösteren kar yağışının ardından, Arapgir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yurttaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar, ana arterler ve ara yollar başta olmak üzere tüm ilçe genelinde titizlikle devam ediyor.

Belediye ekipleri, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları gerçekleştirirken, yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına öncelik veriyor. İlçe merkezinin yanı sıra mahalle yollarında da sürdürülen çalışmalarla ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması hedefleniyor.

Arapgir Belediyesi yetkilileri, kış mevsimi boyunca gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, kar yağışının devam etmesi halinde çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti. Yurttaşlardan gelen talep ve bildirimlerin de hızlı bir şekilde değerlendirilerek ilgili ekiplerin yönlendirildiği kaydedildi.

Belediye yetkilileri, sürücüleri kış şartlarına uygun şekilde araçlarını hazırlamaları ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, özellikle yaya güvenliği açısından yurttaşların da tedbirli olmalarını istedi.

Arapgir Belediyesi, kar yağışının ilçede oluşturabileceği olumsuzlukları en aza indirmek ve yurttaşların güvenliğini sağlamak adına çalışmalarına özveriyle devam ediyor.