Karalar: ‘Çok zor şartlarda çok önemli işler yaptık’

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Belediyesi’nin güneş enerjisi santrali, asfalt plenti ve tamamlanan diğer bazı yatırımları için toplu açılış töreni düzenlendi. Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Seçilmiş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP Adana Milletvekilleri, siyasiler, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

BİZİM İŞİMİZ İCRAAT

Törenin açılış konuşmasını yapan Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, hizmetlerle birlikte; emeğin, sabrın ve kararlılığın açılışını yaptıklarını bildirdi, katılımcılara teşekkür etti. Mustafa Mert Olcar şunları söyledi: “Bizim işimiz şov değil. Bizim işimiz icraattır, Kadirli halkının gönlünde taht kurmaktır.” Güneş Enerjisi Santrali ve Asfalt Plenti hizmetlerinin ayrıntılarıyla ilgili bilgi de veren Mustafa Mert Olcar, hizmeti çoğaltacaklarını vurguladı.

ZOR ŞARTLARDA ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPILDI

Mustafa Mert Olcar’ın zor durumdaki bir belediyeyi devralmasına karşın, önemli yatırım ve hizmetler gerçekleştirdiğini ifade eden Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Kadirli’ye destek verdiklerini açıkladı. Kadirli’ye asfalt plenti kurulması çalışmalarına da yardım ettiklerini kaydeden Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Belediye Başkanları asfalt plenti açar, güneş enerjisi santrali de kurar ve başka işler de yapar. Belediyeler olarak Türkiye‘de ilk kez kreşleri bizler yaptık. Aslında bizlerin bu kadar başarılı olacağını tahmin etmiyorlardı. Ama zor şartlarda çok önemli başka işler gerçekleştirdik. Kadirli’deki kardeşimiz de sadece yol yapmamış, insanların günlüne giden yolu da yapmış. Yaptığım görevlerin çeşitliliği nedeniyle bana bazen sorarlar; ‘En onur duyduğun koltuk hangisiydi’ diye. Ben de milletin gönlündeki koltuğun en büyük koltuk olduğunu söylerim. Bütün belediye başkanlarımız Türkiye’de çok önemli işler yaparak bunu başardılar. Onun için defalarca seçim kazanıyorlar.”