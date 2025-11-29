Kargı’da sosyal tesis yapım çalışmaları başladı

Kargı Belediyesi, ilçenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu sosyal tesis projesi için çalışmalara resmi olarak başladı.

Proje, modern, güvenli ve doğayla uyumlu yapısıyla bölgeye değer katacak.

Botanik konseptiyle tasarlanan sosyal tesis, hemşehrilerin nezih bir ortamda vakit geçirebileceği, çeşitli sosyal imkânlardan yararlanabileceği örnek bir yaşam alanı olarak planlanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli şu ifadeleri kullandı:

“Çayır mevkiinde belediyemize ait alanı bir süre önce temizleyerek kullanılabilir hale getirdik. Yıllardır bakımsız durumda olan bu bölgenin bir kısmında vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği geçici bir alan oluşturduk. Asıl büyük projemiz tamamlanana kadar hemşehrilerimizin bu alandan yararlanmasını istedik.

Şimdi ise sözünü verdiğimiz sosyal tesis projesini hayata geçirmek için kollarımızı sıvadık. Söz verdik, yapacağız. İlçemize modern, uzun yıllar hizmet verecek örnek bir tesis kazandıracağız. İnşallah bu projeyi de tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun”dedi