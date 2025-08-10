Karşıyaka Belediyesi'nden Marmara Depremi’nin yıl dönümünde etkinlik

Karşıyaka, 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara Depremi’ni, “Hatırlamak Yetmez Hazırlanmak Gerek” başlıklı bir programla anacak.

Bu kapsamda, Karşıyaka Kent Konseyi tarafından, “Vatandaş Soruyor, Uzmanlar Cevaplıyor” adlı bir forum düzenlenecek. 12 Ağustos Salı günü saat 19.30’da Zühtü Işıl Meydanı’nda başlayacak etkinliğe; İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Karşıyaka Belediyesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir Barosu, Ege Şehir A.Ş, İzmir Afet Derneği, AKUT Vakfı ve Herkes İçin Acil Sağlık Derneği’nden uzmanlar konuk olacak.

Karşıyaka Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği “Afetlere Ne Kadar Hazırız?” adlı deprem paneli de 13 Ağustos Çarşamba günü, Karşıyaka Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Eğitim ve Toplantı Alanı’nda düzenlenecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, HİASD Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu ve AKUT Vakfı Eğitmeni Sadettin Uslu’nun katılacağı panel, saat 09.00’da başlayacak.

Ayrıca, Karşıyaka Kent Konseyi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle, Bostanlı Vapur İskelesi’nde 15-21 Ağustos tarihleri arasında, “Deprem ve Güvenli Yapılar” adlı bir fotoğraf sergisi açılacak. Tüm etkinlikler, halka açık ve ücretsiz olacak.