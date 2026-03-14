Kartal Belediyesi 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık emekçilerini unutmadı

Kartal Belediyesi, hayatın her alanında büyük fedakârlıklarla görev yapan sağlık ordusunu bu yıl da yalnız bırakmadı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selam ve sevgilerini ileten Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri; ilçedeki aile sağlığı merkezleri ile hastaneleri tek tek dolaşarak doktorundan hemşiresine, sağlık teknisyeninden personeline kadar tüm sağlık emekçileriyle bir araya geldi.

“SİZLER TOPLUMUN SAĞLIK KALKANISINIZ”

Ziyaretler sırasında sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Kartal Belediyesi temsilcileri, mesleğin kutsallığına ve toplum üzerindeki hayati önemine vurgu yaptı. Sağlık emekçilerinin özellikle zorlu süreçlerde üstlendiği "sağlık kalkanı" rolünün her türlü takdirin üzerinde olduğu ifade edilirken, Başkan Gökhan Yüksel’in şu mesajı paylaşıldı:

“Sağlıklı bir toplumun mimarı olan, insan hayatını her şeyin üstünde tutarak büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Kartal Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız.”

Ziyaretlerde sağlık çalışanlarına çiçek ve hediyeler takdim edilerek bayramları kutlandı. Kendilerini unutmayan Kartal Belediyesi’ne teşekkür eden sağlık emekçileri, bu tür hatırlanmaların çalışma motivasyonlarını artırdığını ve moral bulduklarını dile getirdi.

Kartal Belediyesi heyeti de Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde ilçedeki sağlık altyapısına ve çalışanlarına yönelik desteklerinin her zaman devam edeceğini vurguladı. Ziyaretler, gün boyu süren yoğun bir programla ilçedeki tüm sağlık kuruluşlarında gerçekleştirildi.