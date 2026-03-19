Kartal Belediyesi’nden Ramazan Bayramı’nda mezarlıklara ücretsiz ring seferi

Kartal Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince kabir ziyareti gerçekleştirmek isteyen yurttaşlar için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Arefe günü ile bayramın 1. ve 2. gününde yapılacak seferlerle Kartallılar, Kartal Meydanı’ndan mezarlıklara ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Ücretsiz ring seferleri, 19, 20 ve 21 Mart tarihlerinde Kartal Meydanı’ndan, Kartal Belediyesi Sahil Bina önünden hareket edecek.

Seferler kapsamında Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Başbüyük ve Yeni Şeyhli Mezarlıkları için ayrı, Osmangazi Mezarlığı için ayrı servis programı uygulanacak.

Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Başbüyük ve Yeni Şeyhli Mezarlıkları için ring seferlerinin gidiş saatleri 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 ve 16.00 olarak belirlenirken; dönüş saatleri ise 10.45, 12.15, 13.45, 15.15 ve 16.45 olacak.

Osmangazi Mezarlığı için düzenlenecek servislerin gidiş saatleri 10.00, 12.00, 14.00 ve 16.00, dönüş saatleri ise 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.30 olarak açıklandı.