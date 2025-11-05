'Kaşık 2025 Sempozyumu' Safranbolu’da Başlıyor

Safranbolu Belediyesi ev sahipliğinde, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Karabük Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Kaşık 2025 Sempozyumu”, 7-8 Kasım tarihlerinde Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Turizm ve Gastronomi Bilimleri Araştırmaları Komisyonu (TGBA) koordinasyonunda bu yıl ilki düzenlenen sempozyum, “Kaşığın İzinde: Kültür, Toplum ve Sofralar Arasında” temasıyla yapılacak. Etkinlikte, kaşığın kültürel, sanatsal ve gastronomik yönleri bilimsel oturumlarla ele alınacak. Açılış konuşmalarını, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin gerçekleştirecek. İki gün sürecek programda “Gastronomi ve Kültürün Odağında Kaşık”, “Felsefi ve Sembolik Yaklaşımlarda Kaşık”, “Toplumsal ve Metaforik Açılardan Kaşık” ve “Sanat, Edebiyat ve Mizah’ta Kaşık” başlıklı oturumlarda çok sayıda akademisyen sunum yapacak. Sempozyum kapsamında ayrıca “Kaşıkta Sanat Var”, “Bir Kaşık Bin Hikâye” ve “Kaşık Hayalleri” temalı sergiler açılacak. Etkinliğin bilimsel oturumları sadece davetli konuklara açık olacak, halkın katılımına açık bölümler ise sergi alanları olacak.