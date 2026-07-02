Kastamonu Belediyesi TEFWER Projesi’nde üstyapı çalışmalarına başladı

Kastamonu Belediyesi, kent tarihinin en kapsamlı altyapı yatırımları arasında gösterilen Dünya Bankası destekli Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Projenin ilk etabının uygulandığı Kuzeykent Mahallesi’nde kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarının tamamlandığı noktalarda üstyapı iyileştirmeleri de başladı.

‘KASTAMONU’NUN YARININA HİZMET EDİYORUZ’

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında kent genelinde 96 kilometre içme suyu hattı ile 21 kilometre kanalizasyon hattı yenilenecek. İlk etapta Kuzeykent Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında Kayın Sokak, Karadut Sokak ve Kazım Karabekir Caddesi’nden Kuzeykent Muhtarlık Kavşağı’na kadar uzanan güzergahta kanalizasyon hatları yenilendi. Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, altyapı yatırımlarının yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılmadığını belirterek, “Biz sadece bugünü değil, Kastamonu’nun yarınını, geleceğini de düşünerek altyapımıza hizmet ediyoruz. Bu borular uzun yıllar Kastamonu’ya hizmet edecek kaliteye sahip” dedi.

ALTYAPI TAMAM SIRA ÜSTYAPIDA

Kanalizasyon hattı yenilenen bölgelerde üstyapı çalışmalarına da başlandığını belirten Baltacı, “Altyapı çalışmalarımızı tamamladığımız bölgelerde asfalt onarımına da başladık. Dolgu yapılan alanların yeterince sıkışmasının ardından asfalt tamiratını da kısa sürede tamamlayacağız. Asfalt tamiratı gerçekleştirdiğimiz bölgelerde yollarımızın üst kaplamalarını da tamamen yenileyeceğiz” ifadelerini kullandı.