Kastamonu’da hem esnaf hem yurttaş mutlu: Tosya Yolu Semt Pazarı açıldı

Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gemici Caddesi ve Seçkin Sokak’ı kapsayan 4 bin 300 metrekarelik alan üzerine projelendirilen Tosya Yolu Semt Pazarı açıldı. Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, CHP İl Başkanı İlke Karabacak, Merkez İlçe Başkanımız Damla Yılmaz Özcan, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclis Üyeleri, KESOB Başkanı Yücel Gedik ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Hayri Kirenci ile birlikte yeni hizmete açılan Tosya Yolu Semt Pazarı’na giderek esnafları ziyaret etti, yurttaşları ile sohbet etti. Bölgenin ihtiyaçlarını karşılaması, vatandaşlara rahat ve konforlu bir alışveriş imkânı sunması hedefleniyor, Tosya Yolu Semt Pazarı saat 07.00’den 21.00’e kadar Cumartesi günleri hizmet verecek. Yeni pazarın, mevcut Salı Pazarı’nın da yükünü hafifletmesi bekleniyor. Semt Pazarı’ndan alışveriş yapmak isteyenler Belediye hizmet noktasından dilediklerinde ücretsiz market aracı da alabilecekler. 75 adet manav tezgah yeri, 71 adet tuhafiye tezgah yeri, 4 adet züccaciye tezgah yeri, 11 adet tanzim satış noktası, 5 adet kuru bakliyat tezgah yeri, 60 adet üretici tezgah yeri olmak üzere toplam 226 satış noktası yer alıyor. 7 metre yol genişliği üzerine 4 metrelik bir kurulum alanına sahip olmasından dolayı itfaiye, ambulans ve kolluk kuvveti gibi acil müdahale araçlarının geçişine de olanak sağlıyor. Ayrıca, yaya kaldırımlarında satış noktaları bulunmayan pazarda vatandaşlar kaldırımları engelsiz biçimde kullanabiliyor. Yaptığı ziyaret ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Hasan Baltacı, “Yuvamız Kastamonu’da hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceğiz. İl Başkanımız İlke Karabacak, Merkez İlçe Başkanımız Damla Yılmaz Özcan, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclis Üyelerimiz, KESOB Başkanımız Yücel Gedik ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarımız Hayri Kirenci ile birlikte yeni hizmete açtığımız Tosya Yolu Semt Pazarı’nda esnafımızı ziyaret ettik, komşularımız ile birlikte alışveriş yaptık. Semt pazarımız; üreticimize, esnafımıza ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.