Kastamonu’da köprü kirişleri yerleştirilmeye başlandı

Kastamonu Belediyesi, üreten belediyecilik anlayışı doğrultusunda kent genelindeki yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Ulaşım Ana Planı’nda yer alan ve Rauf Denktaş Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı’nı birbirine bağlayacak araç köprüsünde kirişlerin yerleştirilmesine başlandı. Öte yandan, belediyenin Parke Üretim Tesisi’nin kurulum çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

ULAŞIM ANA PLANI KAPSAMINDA ÖNEMLİ ADIM

İnönü Mahallesi’nde yapımı süren araç köprüsü, tamamlandığında bölgedeki trafik yükünü azaltarak ulaşımda önemli bir rahatlama sağlayacak. Köprüde kiriş montajı aşamasına geçilmesiyle birlikte projenin en kritik safhalarından biri de başlamış oldu.

BAŞKAN BALTACI ÇALIŞMALARI SAHADA İNCELEDİ

Çalışmaları yerinde inceleyen Hasan Baltacı, gelinen son durumu sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Yuvamız Kastamonu için sahadaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir yandan üreten belediyecilik anlayışımızın örneklerinden biri olan parke üretim tesisimizi hayata geçirirken, bir yandan da Ulaşım Ana Planımız kapsamında İnönü Mahallemizde yapımı devam eden köprümüzün kirişlerinin yerleştirilmesine başlıyoruz.”





