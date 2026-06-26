Kastamonu’da ulaşımı rahatlatacak yeni köprü hizmete açıldı: ‘Kent ulaşımına yeni bir alternatif kazandırdık’

Kastamonu Belediyesi, ‘Ulaşım Ana Planı’ kapsamında şehrin yollarını elden geçirerek imar yollarını tamamlamaya devam ediyor. Rauf Denktaş Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı’nı bağlayan köprü tamamlanarak yurttaşların hizmetine açıldı. Belediye, yapımı tamamlanan köprü ve bağlantı yolunda teknik inceleme gezisi düzenledi. Programa CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin, CHP Kastamonu İl Başkanı İlke Karabacak, Merkez İlçe Başkanı Damla Yılmaz Özcan, belediye ve il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda yurttaş katıldı. Programda konuşan Baltacı, projenin uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve Ulaşım Ana Planı içerisinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan başlayarak Süt Fabrikası bölgesi ve Ataçkent üzerinden Rauf Denktaş Bulvarı’na ulaşacak güzergâhın şehir içi ulaşımda alternatif bir hat oluşturacağını ifade eden Baltacı, “Bu güzergâh, ulaşım ana planımızda yer alan ve hayata geçirilmesi gereken alternatif yollardan biriydi. Yolun açılabilmesi için öncelikle köprünün yapılması gerekiyordu. Köprümüzü tamamladık, ardından yolumuzu inşa ederek kent ulaşımına yeni bir alternatif kazandırdık” dedi.

‘ÇALIŞMALAR SADECE KÖPRÜ VE YOLDAN İBARET DEĞİL’

Projenin yalnızca üstyapı yatırımı olmadığını vurgulayan Başkan Baltacı, bölgedeki kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik, doğal gaz ve telekomünikasyon altyapılarının da yenilendiğini belirtti. Halil Rıfat Paşa Caddesi’nin de kısa süre içerisinde 30 metre genişliğe ulaştırılacağını açıklayan Baltacı, bölgede bulunan mevcut köprünün yeniden inşa edileceğini de duyurdu.

‘HİÇBİR AŞAMA EKSİK BIRAKILMADI’

Projeye ilişkin bilgi veren Baltacı, “İmar planından altyapısına, peyzajından çevre düzenlemesine kadar hiçbir aşamayı eksik bırakmadan çalışma yürüttük. Bu eser, Kastamonu’nun ulaşım altyapısına kazandırılmış önemli bir yatırım olarak şehrimize uzun yıllar hizmet edecektir” ifadelerini kullandı.

‘ALTYAPI EKSİKSİZ BİR BİÇİMDE HAZIRLANIYOR’

KASKİ Müdürü Ahmet Gölge ise, proje kapsamında yaklaşık 800 metre kanalizasyon hattı, 800 metre yağmur suyu hattı ve 250 metre içme suyu hattının tamamlandığını belirtti. Gölge, yapılan mazgal ve drenaj çalışmalarıyla birlikte altyapının eksiksiz şekilde hazırlandığını ifade etti. Fen İşleri Müdürü Arif Canbolat da projede yaklaşık 4 bin metre bordür imalatı, 5 bin 50 metrekare taş döşeme ve 4 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildiğini açıkladı.