Keçiören Belediyesi’nde Sosyal Denge Sözleşmesi yeniden imzalandı

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, memur ve sözleşmeli personel için Sosyal Denge Sözleşmesi’ni (SDS) yeniledi. Keçiören Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen imza töreninde, Özarslan ve Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası temsilcileri arasında, 8. Dönem Toplu Sözleşme tavan tutarına dayalı SDS protokolü imzalandı.

Sözleşme kapsamında, çalışanlara en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının yüzde 120’si oranında Sosyal Denge Tazminatı ödemesi yapılacak. Bu sözleşmeyle Keçiören Belediyesi’nde görev yapan memur ve sözleşmeli memur personelin mali ve sosyal haklarında önemli kazanımlar elde edilmesi, haklarının korunması ve güvence altına alınması amaçlanıyor.

"HİÇBİRİMİZİN ÜSTÜNLÜĞÜ YOK, HEPİMİZ HALK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İmza töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, çalışanlara önemli kazanımlar sağlayan protokolün, hayırlı olmasını temenni ederek şunları söyledi:

“Ülkemiz gerçekten de zorlu bir dönemden geçiyor. Bizler sokağında, caddesinde, pazarında ve halk günlerinde, insanların ekonomik sıkıntılarını, dar gelirli vatandaşlarımızın dertlerini yakından dinliyoruz. Bu süreç, ülkemizin dar bir boğazdan geçtiğinin bir göstergesidir. Ancak, bizim belediyecilik anlayışımızda şu önemli şiar vardır: ‘Komşusu aç yatan bizden değildir.’ Bu anlayışı, Türk milletinin asil insanları olma özelliğinden alıyoruz. Bu dünyada kimse, kimseden üstün değildir. Bizim için burada, halkımızla birlikte çalışan herkes eşittir. Hiçbirimizin üstünlüğü yoktur. Biz, sadece bir takım çalışması yapıyoruz ve bu çalışmanın adı insanlığa hizmettir.

Siz değerli çalışma arkadaşlarımız, bu süreçte bizim için çok kıymetlisiniz ve her zaman öyle olacaksınız. Hep birlikte, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Yöneticilerimiz, sendikamız ve tüm ekip, bu konuda sürekli olarak yanımızda duruyor ve daha iyi nasıl çözüm üretebiliriz diye birlikte kafa yoruyoruz. İleriye dönük olarak, bu sistemin daha da güçlenmesini ve kalıcı hale gelmesini istiyoruz”

“SOSYAL DENGE TAZMİNATI’NI EN ÜST SINIRDAN VERİYORUZ”

Başkan Özarslan, çalışanlara daima destek olduklarını vurgulayarak, bu doğrultuda Sosyal Denge Sözleşmesi’ni en üst sınırdan imzaladıklarını belirterek, “Hep birlikte halkımızın hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Ben de üzerime düşen görevi yerine getirmek için daima yanınızda olacağım. Kıymetli çalışma arkadaşlarımız için yapabileceğimiz en yüksek katkıyı sağladık; sosyal denge tazminatlarını en üst sınırdan veriyoruz. Hep birlikte başarıya ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI UZLAŞIYLA HAZIRLANDI”

Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mücahit Dede ise “Keçiören Belediyesi’nin mali gerçeklerine uygun, karşılıklı uzlaşıyla bir sosyal denge sözleşmesi hazırlanmıştır. Bu sürece katkı sunan başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, sözleşmenin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İmza töreninin ardından Başkan Özarslan, Sosyal Denge Sözleşmesi’nin hayırlı olması temennisiyle belediye personeline lokma ikramında bulundu. Memurlar, imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi’nden duydukları memnuniyeti belirterek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür etti.