Keçiören Belediyesi’nden yurttaşlara kandil simidi ikramı

Keçiören Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla ilçenin birçok noktasında yurttaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Keçiören’de kandil simidi ikramı; taksi durakları, otobüs ve dolmuş durakları ile camiler başta olmak üzere, ilçedeki birçok noktada gerçekleştirildi. İkramlardan duydukları memnuniyeti belirten ilçe sakinleri, Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a teşekkür etti.

Özarslan ise Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Mübarek Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili’nin; milletimize bereket, hanelerimize huzur, gönüllerimize ferahlık getirmesini temenni ediyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili mübarek olsun. Hayırlı kandiller” ifadelerini kullandı.