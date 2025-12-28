Keçiören'de eğitimcilere özel program: Mesleki farkındalıklarının artırılması hedeflendi

Keçiören Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle çocuk gelişim merkezlerinde görev yapan eğitimcilere yönelik eğitim programı düzenlendi. Çocukların eğitim hayatına sağlıklı ve güvenli bir başlangıç yapabilmesi amacıyla Keçiören Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle planlanan eğitim programı, Keçiören Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Sağlık ve çocuk gelişimi alanlarında uzman isimlerin katkı sunduğu eğitimde, teorik bilgilerin yanı sıra sahada karşılaşılan örnek vakalar üzerinden uygulamaya dönük paylaşımlar yapıldı. Eğitimcilere, günlük çalışmalarında kullanabilecekleri pratik bilgiler aktarılırken, mesleki farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

ÇOCUK GELİŞİMİNDE NİTELİKLİ HİZMET HEDEFİ

Programın açılışında yapılan değerlendirmelerde, çocuk gelişim merkezlerinde sunulan hizmetin kalitesini yükseltmenin önemine dikkat çekildi. Sahada görev yapan eğitimcilerin bilgi ve donanımını güçlendirmeye yönelik bu tür eğitimlerin sürekliliğinin, çocukların gelişimine doğrudan katkı sağladığı vurgulandı.

GENİŞ KAPSAMLI EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitim programı kapsamında çocukların güvenliği, sağlıklı gelişimi ve ailelerle doğru iletişimi destekleyen birçok konu başlığı ele alındı. Katılımcılara; ilk yardım uygulamaları, ev kazalarının önlenmesi ve risklerin azaltılması, beden sağlığı ve fiziksel aktivitenin çocuk gelişimine etkileri, sağlıklı dijital araç ve medya kullanımı, okul öncesi dönemde oyun ve kitap seçimi ile tuvalet ve uyku eğitimi konularında güncel ve uygulamaya yönelik bilgiler sunuldu.

PERSONELİN MESLEKİ GELİŞİMİNE YÖNELİK EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Program sonunda eğitimcilere katılım belgesi verilerek bu tür iş birliklerinin çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda gelişimine önemli katkılar sunduğu ifade edildi. Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, çocuk gelişim merkezlerinde görev yapan personelin mesleki gelişimini destekleyen eğitim programlarının ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirtti.