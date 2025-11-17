Keçiören’de “Söz Sizde” buluşmaları Basınevleri, Çiçekli ve Emrah mahallelerinde gerçekleşti

Keçiören Belediyesi tarafından düzenli olarak mahallelerde gerçekleştirilen “Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde” halk buluşmalarının bu haftaki adresi Basınevleri, Çiçekli ve Emrah Mahalleleri oldu. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın yanı sıra CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, mahalle muhtarları, belediye yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konuşmasına, Milli Savunma Bakanlığı’na ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçiği anarak başlayan Başkan Özarslan, tüm şehitlere rahmet diledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de vefatının 87. yıl dönümünde minnetle andığını belirtti.

'HALKA HİZMET ETMEK HAKK’A HİZMET ETMEKTİR'

Vatandaşlara hizmeti temel ilke olarak benimsediklerini vurgulayan Özarslan, şu ifadeleri kullandı:

“Bizler için önemli olan sizlerin hizmetkârı olabilmemizdir. Bunu samimi duygularla yapıyor olmamızdır. Aramızda çeşitli partilerin üyeleri olabilir. Bizim için bunun hiçbir önemi yoktur. Belki geçmişte sizler bizlere oy vermemiş de olabilirsiniz. Bizim için bunun da önemi yoktur. Biz sizlerin başına baş olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Bu önem her şeyin üstündedir. Ve bunun için burada gördüğünüz benim çalışma arkadaşlarımın hepsi, sizin hizmetkârınızdır. Kimsenin kimseden üstünlüğü yok. Kimse bizim halkımıza yüksek sesle konuşamaz, bağırıp çağıramaz, onları azarlayamaz, kötü söz edemez. Tam tersi; biz hizmetkâr, siz emreden olacaksınız. Biz böyle yaşayacağız. Benim inandığım değerlerde halka hizmet etmek, Hakk’a hizmet etmektir. Bunun ötesi düşünülemez. Biz sizlere, caddesinde, sokağında, pazarında, derneğinde, salonlarında, iftarlarında şu sözü verdik: Bizim yaşadığımız bölgede asla ve katiyen hiç kimse yatağa aç olarak, üşüyerek, titreyerek girmeyecek. Evindeki yaşlısına, engellisine bakılacak. Evladının eğitimine destek olunacak. Önemli olan bunların seçim günü gelip de pazarlarda, meydanlarda sizlerin karşısında cazgırlığının yapılmamasıdır. Önemli olan, göreve geldiğimiz günden beri elimizden ne hizmet geliyorsa kapımızı hiç kimseye kapatmadan herkese açmış olmamızdır. Kusurlar, hatalar, eksikler var mıdır? İlla ki vardır. Ama Elhamdülillah kim geldiyse kapımıza, elimizden geldiğince kimseye ‘yok’ demeden sizlere hizmet etmeye kendimizi adadık. Ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Asıl olan şuydu: Siz emredeceksiniz, söyleyeceksiniz, biz de bunu çözüme kavuşturacağız. Elimizden geldiğince yanınızda duracağız. Muhtarlarımla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Her zamanki sözümüzü bir kez daha tekrarlıyoruz: Ne mutlu Türk`üm diyene!”

‘ORTAK AKLI ÖNE ÇIKARIYORUZ’

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım da yaptığı konuşmada, “Bizlere güvenerek son yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’ni birinci parti yapan siz kıymetli hemşehrilerimizin taleplerini ve sorunlarını dinlemek, ortak akılla çözüm üretmek için bir aradayız. Seçildiğimiz makamların bizlere 5 yıllık bir emanet olduğunu bilerek, sorumluluğumuzun farkında olarak çalışıyoruz. Keçiören’de ortak aklı öne çıkararak daha yaşanabilir bir kent için çalışmaya devam ediyoruz. Bu güzel organizasyonda bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan’a ve belediye emekçilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MUHTARLAR MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ

Basınevleri Mahalle Muhtarı Zeynep Yıldırım, Çiçekli Mahalle Muhtarı Hatice Çalışkan ve Emrah Mahalle Muhtarı Muhabbet Ağtaş da söz alarak, belediyeyle yürütülen iş birliğinden duydukları memnuniyeti paylaştı. Muhtarlar, mahallelerdeki sorunların çözümünde sağlanan destek için Başkan Özarslan ve ekibine teşekkür etti.

YURTTAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Mahalle sakinleri, program boyunca hem bireysel hem de bölgesel taleplerini iletme imkânı buldu. İş arayan vatandaşlara, alanda kurulan Kariyer Ofisi standı üzerinden başvuru ve yönlendirme desteği verildi. Katılımcılar, hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Özarslan’a teşekkür etti.