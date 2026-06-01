Kelimelere açılan kapı: Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi, yurttaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çocukların dil ve konuşma bozuklukları ile öğrenme güçlüğüne yönelik destek sağlamak amacıyla kurulan merkez, ihtiyaç duyan yetişkinlere de hizmet veriyor. 2023 yılı itibarıyla hizmet vermeye başlayan merkezde halen 2 terapist ve 1 büro personeli görev yapıyor. Merkezde bugüne kadar 620 kişiye ön değerlendirme yapılırken, 41 aktif vaka ile çalışmalar sürdürülüyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hizmet veren merkezde, bugüne kadar 5 bin 262 seans gerçekleştirildi.

‘HER SEANSIN ARKASINDA UMUT VE BİR İNSAN HİKÂYESİ VAR’

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi’nin yalnızca bir terapi hizmeti değil, insan hayatına doğrudan dokunan çok değerli bir çalışma olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bir çocuğun kendini daha rahat ifade edebilmesi ya da bir yetişkinin yeniden daha güçlü iletişim kurabilmesi bizim için çok kıymetli. Belediyecilik bizim anlayışımızda insanın yaşamına dokunmak, ailelerin yükünü hafifletmek, çocuklarımızın gelişimine katkı sunmak anlamına da geliyor. Dil ve Konuşma Terapisi Merkezimizde yapılan her seansın arkasında umut ve bir insan hikâyesi var. Biz Tepebaşı’nda her yaştan vatandaşımızın yanında olmaya, onların yaşam kalitesini artıracak hizmetler üretmeye devam edeceğiz.”