Kemalpaşa'da çocuklar için felsefe atölyesi düzenlenecek

Artvin Kemalpaşa'da çocuklar için felsefe atölyesi başlıyor. İlk ders yarın saat 13:00'da Kemalpaşa Belediye Binasında düzenlenecek.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; düşünen, sorgulayan, empati kurabilen ve kendini özgürce ifade edebilen bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi ile miniklerimiz hem eğlenecek hem de düşünmenin keyfini keşfedecek. Tüm çocuklarımızı bu keyifli yolculuğa davet ediyorum. Düşünen çocuklar, güçlü bir gelecek demektir" dedi.