'Kent Berberi' projesi dar gelirliye nefes oldu

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin yaşama geçirdiği “Kent Berberi” uygulaması, dar ve sabit gelirli yurttaşlara doğrudan destek sunan örnek projeler arasında yer alıyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın öncülüğünde sürdürülen uygulama, ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde sosyal dayanışmayı güçlendiren somut bir hizmet olarak öne çıkıyor. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Tepebaşı Belediyesi Fevzi Çakmak Belde Evi bünyesinde hizmet veren berber, Türkiye’nin ilk “Kent Berberi” uygulaması olma özelliğini taşıyor. Uygulama kapsamında şehit aileleri ve birinci derece yakınları ile gazilere ücretsiz, 65 yaş üstü yaşlılık maaşı alan vatandaşlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli bireylere ise 100 TL karşılığında berber hizmeti sunuluyor.

‘HER KOŞULDA VATANDAŞIN YANINDAYIZ’

Başkan Ataç, ekonomik koşullar ağırlaştıkça yerel yönetimlerin sorumluluğunun da arttığını ifade ederek “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, kimseyi yalnız bırakmadan hizmet üretmeye devam ediyoruz. Kent Berberi uygulamamız, vatandaşımızın temel ihtiyaçlarına doğrudan dokunan önemli bir dayanışma modelidir. Her koşulda halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Tepebaşı Belediyesi, sosyal destek projeleriyle yalnızca hizmet sunmakla kalmıyor; aynı zamanda yerel yönetimlerin toplumsal sorumluluğunu güçlendiren, dayanışma temelli bir belediyecilik anlayışını kurumsal bir vizyon haline getiriyor” dedi.