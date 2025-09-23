Kır-Köy Kampüsü Anadolu’da örnek oldu

Kırşehir Belediyesi, kentin 60 yıl boyunca çöp depolama sahası olarak kullanılan alanını dönüştürerek 70 bin metrekarelik Kır-Köy Kampüsü ve Mesire Alanı’nı halkın hizmetine sundu. Anadolu’da örnek niteliği taşıyan proje, hem dezavantajlı gruplara üretim ve eğitim imkânı sunuyor hem de vatandaşlara dinlenme, spor ve piknik alanları kazandırıyor.

Kalkınma Ajansı desteğiyle geliştirilen Kır-Köy, sosyal ve çevresel yönleriyle dikkat çekiyor. Projede sera alanları, mantar üretim tesisi, solucan üniteleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ağılları ile gezen tavuk kümesleri bulunuyor. Böylece hem organik üretim teşvik ediliyor hem de dezavantajlı gruplara iş ve üretim ortamı sağlanıyor.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan proje, kadınların, yaşlıların ve engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmayı hedefliyor. Kampüste etkinlik salonları, çocuk ve gençlik kampüsü, atölyeler, amfi tiyatro, kafeterya, konaklama yerleri ve el sanatlarının işlendiği alanlar da yer alıyor.

Kır-Köy’de ayrıca bin 500 metrelik bisiklet ve yürüyüş parkuru, spor tesisleri, 300 kişi kapasiteli kameriye, mesire ve piknik alanları da halkın kullanımına sunuldu. Çocukların hayvanlarla buluşabileceği kümesler, ağıllar ve doğal yaşam alanları ile birlikte peyzaj çalışmaları da tamamlandı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, projenin önemine değinerek, “Çocuklarımız eğleniyor, gülüyor, çimlere basıyor. Bu alanı halkımıza nefes aldıracak bir yaşam alanına dönüştürdük. Dezavantajlı gruplarımız için umut olacak bu projeyi tamamen belediyemizin imkânlarıyla hayata geçirdik, Kırşehir’in kültürel ve sosyal birikimini koruyarak dezavantajlı gruplara öncelik veren projeler üretmeye devam ediyoruz. Kır-Köy Kampüsü, sadece bir mesire alanı değil; aynı zamanda sosyal uyum, üretim ve dayanışma merkezi olarak Anadolu’da örnek bir çalışma oldu” diye konuştu.

Kırşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçirilen Kır-Köy, yaz ve kış aylarında kullanılabilecek mekânlarıyla şimdiden halkın yeni buluşma noktası haline geldi.