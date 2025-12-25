Kırıkkale Belediyesi araç filosuna 4 yeni araç ekledi

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, araç alımlarının belediyenin kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Kırıkkale Belediyemize 4 yeni araç daha kazandırmış olduk. Bunlardan 2 tanesi panelvan, 2 tanesi de çift kabinli transit araç. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar toplam 40 aracı belediyemize kazandırdık. Bu araçlarımız altyapıdan üstyapıya, park ve bahçelerden temizlik ve saha çalışmalarına kadar birçok alanda hemşerilerimizin hizmetine sunuldu. Yeni araçlarımızın kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.