Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, araç alımlarının belediyenin kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Kırıkkale Belediyemize 4 yeni araç daha kazandırmış olduk. Bunlardan 2 tanesi panelvan, 2 tanesi de çift kabinli transit araç. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar toplam 40 aracı belediyemize kazandırdık. Bu araçlarımız altyapıdan üstyapıya, park ve bahçelerden temizlik ve saha çalışmalarına kadar birçok alanda hemşerilerimizin hizmetine sunuldu. Yeni araçlarımızın kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Kırıkkale Belediyesi araç filosuna 4 yeni araç ekledi
Kırıkkale Belediyesi, kent genelinde yürütülen hizmetlerin daha etkin ve hızlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla araç filosunu genişletti. Belediye envanterine 2 panelvan ve 2 çift kabinli transit olmak üzere toplam 4 yeni araç kazandırıldı.
25.12.2025 17:21:00
Cumhuriyet/Ankara
