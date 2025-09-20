Kırıkkale Belediyesi’nden öğrencilere 'Sen oku' desteği

Kırıkkale Belediyesi, eğitime yönelik desteklerini sürdürüyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde hayata geçirilen “Sen Oku” Eğitim Desteği Programı kapsamında, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere uzun vadeli maddi destek sağlanacak.

2025–2026 eğitim öğretim yılı boyunca geçerli olacak program çerçevesinde, ihtiyaç sahibi 500 ilköğretim ve lise öğrencisine, her ay 1000 TL olmak üzere toplam 9 ay boyunca maddi destek verileceği, böylece tek bir eğitim döneminde öğrencilere toplamda 4,5 milyon TL tutarında katkı sağlanmış olacağı bilgisi verildi.

Başvurular, 22–26 Eylül 2025 tarihleri arasında Kırıkkale Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi’ne yapılabilecek. Başvuru sürecinde öğrencilerin ekonomik durumları, belediye bünyesindeki Sosyal Yardım Merkezi Komisyonu tarafından değerlendirilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, “Kırıkkale’de çocuklarımıza her alanda olduğu gibi eğitimde de sahip çıkıyoruz. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimiz için ‘Sen Oku’ Eğitim Desteği başvuruları başlıyor. Başvurusu kabul edilen 500 öğrencimize eğitim yılı boyunca her ay 1000 TL eğitim desteği sağlamış olacağız,” ifadelerini kullandı.

EĞİTİME MİLYONLUK DESTEK

Kırıkkale Belediyesinin, yalnızca bu projeyle değil, geçtiğimiz dönemde yaptığı diğer yardımlarla da eğitim alanındaki katkılarını sürdürdüğü, 2024–2025 eğitim öğretim döneminde 500 aileye toplam 3 milyon TL eğitim desteği sağlandığı, ayrıca Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin başvuru ücretleri de belediye tarafından karşılandığı bildirildi.

Bunun yanı sıra, yakın zamanda 1500 ihtiyaç sahibi aileye kişi başı 1500 TL kırtasiye yardımı yapılarak, toplamda 2 milyon 250 bin TL ödeme gerçekleştirildiği, bugüne kadar eğitime toplamda 5 milyon 138 bin TL tutarında maddi destek sağlandığı, 2025–2026 eğitim öğretim döneminde ise öğrencilere toplamda 4,5 milyon TL tutarında katkı sağlanacağı açıklaması yapıldı.