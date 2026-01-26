Kırıkkale’de çocuklar şenlikte bir araya geldi

Kırıkkale Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için “Çocuk Şenliği” düzenledi. Kırıkkale Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, eğlence dolu bir gün yaşadı. Şenlik kapsamında şişme oyun parkları, karnaval oyunları, Slot Car yarışı, maskot karakterler, palyaçolarla yüz boyama, sosis balon dağıtımı, şovmen yarışmaları, dans gösterileri, kukla gösterisi, Hacivat-Karagöz ve bubble show gibi birçok etkinlik çocuklarla buluştu. Program boyunca çocuklara ücretsiz mısır, limonata ve pamuk şeker ikramı da yapıldı. Etkinliğe Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Recep Sefer ve Tuncay Tuncer, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, veliler ve çok sayıda çocuk katıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük kazanç olduğunu belirterek, “Davetimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri çok sevindiriyor. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Tatilin tadını çıkarın ve her gün yarım saat kitap okumayı ihmal etmeyin. Hepinizi çok seviyorum” dedi. Şenliğe katılan çocuklar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken, veliler de Kırıkkale Belediyesi’nin çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerinin önemine dikkat çekti. Vatandaşlar, bu tür organizasyonların çocukların sosyalleşmesine katkı sağladığını belirterek Belediye Başkanı Ahmet Önal ve Kırıkkale Belediyesi’ne teşekkür etti.