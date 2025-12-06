Kırıkkale’de ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot desteği

Çocuklar Üşümesin” sloganıyla düzenlenen etkinlikten elde edilen gelirler, soğuk kış günlerinde çocukların sıcak kalması için hazırlanan yardım paketlerine dönüştürüldü.

Kırıkkale Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, KEVDER Yönetim Kurulu Başkanı Recep Can Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcıları Recep Sefer ve Ayşe Özçam ile hayırseverler ve ihtiyaç sahibi aileler katıldı.

Program kapsamında çocuklara mont ve bot dağıtımı yapıldı. KEVDER Yönetim Kurulu Başkanı Recep Can Akbıyık, yaptığı açıklamada, “Dün olduğu gibi bugün de ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kırıkkale Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Önal’a ve belediye yönetimine teşekkür ederim.” dedi.

KEVDER’in ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek faaliyetlerinin önümüzdeki dönemlerde de süreceği bildirildi.