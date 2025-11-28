Kırıkkaleli şehidin adı köprülü kavşakta yaşayacak

Kırıkkale Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, Etiler Köprülü Kavşağı’na Şehit Topçu Uzman Onbaşı Eyüp Torunlu’nun adının verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Mecliste bütçe görüşmelerinin ardından gündeme alınan madde kapsamında, Belediye Başkanı Ahmet Önal tarafından önerilen isim değişikliği meclis üyelerinin tamamının desteğini aldı. Böylece, 1993 yılında Muş’un Malazgirt ilçesi kırsalında mayına basması sonucu şehit olan Eyüp Torunlu’nun adı, Kırıkkale’nin önemli geçiş noktalarından biri olan Etiler Köprülü Kavşak’ta yaşatılacak. Başkan Ahmet Önal, göreve geldikleri günden bu yana vatan uğruna can veren kahramanların aziz hatıralarını yaşatmak için çalıştıklarını belirterek; park, cadde ve çeşitli alanlara şehitlerin isimlerini verme konusuna hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. Önal, şehit ailelerinin taleplerinin kendileri için öncelik olduğunu vurgulayarak, “Aziz şehitlerimizin isimlerini şehrimizin en değerli noktalarında yaşatmak hem görevimiz hem de vefa borcumuzdur” dedi. Alınan kararla birlikte, Şehit Eyüp Torunlu’nun adı Etiler Köprülü Kavşağı’nda ölümsüzleştirilmiş olacak.