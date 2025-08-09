Kırşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştiriyor

Kırşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştiren projelerine bir yenisini daha ekledi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 40 binin üzerinde nüfusu bulunan Yenice Mahallesi'ne kazandırılan Selgah Deresi Yeşil Alan ve Park Projesinin ilk etabını geçtiğimiz hafta vatandaşlarla birlikte gezdi.

80 BİN METREKARELİK DEV PROJE

Başkan Ekicioğlu, “Proje başlangıcında 50 bin 600 metrekarelik bir alan öngörülmüştü. Kamulaştırmalarla bu alanı 80 bin metrekareye çıkardık. Tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla yürütülen projede; park alanları, ağaçlandırma, peyzaj çalışmaları, sosyal donatılar, spor alanları ve etkinlik birimleri oluşturduk” dedi.

Park girişine yerleştirilen yeşil-beyaz “Kırşehir” tabelası da vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

PROJENİN İKİNCİ ETABI YOLDA

İkinci etapta ise Selgah Caddesi’nden başlayarak Güzler Sulama Birliği’ne kadar uzanacak alanda çalışmalar devam edecek. Bu etapta da rekreasyon alanlarıyla birlikte Selgah Deresi çevresi modern bir görünüme kavuşacak.

“ŞEHRİ ORTAK AKILLA YÖNETİYORUZ”

Başkan Ekicioğlu, “Bir kentin kimliği sadece altyapıyla değil, üstyapısıyla da şekillenir. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana ortak akılla, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla herkesin eşit hizmet alabileceği bir yönetim modeli benimsedik. Kent merkezinin yanı sıra mahallelerimizde de yol, kaldırım, asfalt ve yeşil alan çalışmalarını artırdık. Mahallelerimizi köy görünümünden çıkardık” diye konuştu.

AİLELER VE GENÇLER İÇİN GÜVENLİ YAŞAM ALANI

Selgah Rekreasyon Projesi kapsamında oluşturulan alanlarda; yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları, amfi tiyatro, ışıklandırma sistemleri ve satış birimleri bulunuyor. Başkan Ekicioğlu, “Aileler, gençler ve çocuklar burada hem eğleniyor hem de güvenli bir ortamda kaliteli vakit geçiriyor” diyerek projeye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.