Kırşehir Belediyesi’nden Sanat Sokağı’nda toplu açılış

Kırşehir Belediyesi, dün Sanat Sokağı’nda ‘Kırşehir Belediyesi 1’inci Uluslararası Sanat Çalıştayı’nın Galası ile birlikte Uğur Mumcu Basın Müzesi olarak tasarlanan Basın Müzesi ve Akustikhane’nin açılış törenini gerçekleştirdi. Törene, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur, Kadın Kolları Başkanı Hatice Koçak, Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hülya Coşkuntuna ve çok sayıda sanatsever katıldı.

‘KIRŞEHİR’İN SANAT ŞEHRİ OLDUĞUNU KANITLIYORUZ’

Açılışta konuşan Ekicioğlu, “14-19 Mayıs günleri arasında gerçekleştirmiş olduğumuz Uluslararası Sanat Çalıştayı’nda ise 6 Ülkenin katılımıyla 4 sanat dalında faaliyetimiz gerçekleştirildi. Bizimle birlikte (Türkiye), Azerbaycan, Kosova, Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’dan katılan sanatçılarımız, sanatın evrensel niteliğinden hareketle çalışmalarını gerçekleştirdiler. Böylesi bir Çalıştayla, tarih ve kültür şehri olan; aynı zamanda UNESCO Müzik Şehri de olan Kırşehir’imizin buna paralel olarak, bir sanat şehri olduğunu da kanıtlamış oluyoruz” dedi.

‘SANATI GÜNDELİK YAŞAMIN İÇİNE KATMAK İSTEDİK’

Kırşehir’de kültür sanat etkinliklerini devam ettireceklerini belirten Ekicioğlu, “Sanatı gündelik yaşamın içine katarak toplumla iç içe olmasını, yaşam sürecine sanatçı gözüyle bakabilmeyi, toplumla düşüncelerini paylaşmayı hedeflediğimiz Sanat Galerimizde, sizlerin de sanatın üretim aşamalarını gözlemenizi sağladık” diye konuştu. Ekicioğlu, açılışı yapılan etkinlik ve tesislerin hazırlığında emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.