Kırşehir Belediyesi Sanat Galerisi açıldı

Kırşehir Belediyesi tarafından yaşama geçirilen Kırşehir Belediyesi Sanat Galerisi, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Kırşehir Sanat Günleri kapsamında, galeri açılışının ardından resim sergisi ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. Ahi Evran Mahallesi Ahi Evran Caddesi No:11’de (Ahi Evran-ı Veli Külliyesi) açılan Kırşehir Belediyesi Sanat Galerisi, kentte sanatın her dalına ev sahipliği yapacak bir buluşma noktası olacak. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sanatın Kırşehir’in tarih ve kültür birikimiyle bütünleştiğini belirterek “Sanat Galerimizde resim sergisi ve atölye çalışmalarıyla sanatseverleri bir araya getiriyoruz. Tarih ve kültür şehrimiz Kırşehir’e böyle bir sanat alanı kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Galerimizde hem yerel hem ulusal hem de uluslararası sanatçıların eserlerini ağırlayarak kent kültürümüze katkı sunacağız” dedi. Başkan Ekicioğlu, sanatın toplumsal yaşamın bir parçası haline getirilmesinin önemine değinerek, “Atölye çalışmalarıyla halkımıza ve öğrencilerimize sanatsal üretim sürecini yakından gözlemleme fırsatı sunacağız. Sanatın gündelik yaşamın içine katılmasını sağlayarak kentimizin tanıtımına ve çağdaş sanat anlayışına katkı sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.