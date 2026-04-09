Kırşehir Belediyesi, su arıtma tesislerini öğrencilere tanıtıyor

Kırşehir Belediyesi, su arıtma tesislerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hürriyet İlkokulu öğrencilerine tanıttı. Farkındalık ve çevre bilinci yaratmak amacıyla yapılan etkinlikte öğrenciler, Atık Su Arıtma Tesisi’ni yerinde inceleyerek çevre yönetimi ve içme suyunun hazırlanması konusunda önemli bilgiler edindi. Ziyaret sırasında öğrenciler, atık yönetimi ve suyun doğru kullanımı konularında bilgilendirildi ve çevre koruma ile sürdürülebilirlik ilkeleri hakkında da farkındalık kazandı. Gelen öğrencilere geri dönüşümün önemi ve su kaynaklarının korunması konularında da bilgilendirme yapıldı