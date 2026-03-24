Kırşehir Belediyesinden tiyatro gününde çocuklara özel gösterim

Yönetmeliğini Feyza Dede'nin yaptığı ve Yavuz Tekin'in yazdığı “Polly’nin Maceraları” isimli çocuk oyunu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Bihye Nur Mızrak, Zeynep Nur Çalışkan, Kaan Kırıkçı ve Ahsen Basır ise oyuncu kadrosunu oluşturuyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tiyatro gününe ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekicioğlu, "Bilindiği üzere Kırşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana ilimizin kültür sanat hayatına da katkı sunmaya devam ediyoruz. Bizim kültürümüzde tiyatro; orta oyunu, gölge oyunu, köy seyirlik oyunları, meddahlık; danslı ve şarkılı veya taklit şeklinde başlamıştır. Ülkemizde tiyatro ile ilgili ilk ulusal bildiriyi de yaşamını tiyatroya adamış ünlü tiyatro sanatçımız Muhsin Ertuğrul kaleme almıştır.

Tiyatro yaşamın bir parçasıdır. Yaşamın içindeki acılar, sevinçler, kimi zaman güldüren, kimi zaman ise düşündüren olaylar, sanatçılar tarafından sahnede canlandırılır. İnsan kendini tiyatroda yeniden yaşar. Bir eğitim görevi üstlenen tiyatro, aynı zamanda düşünmemize de vesile olur.

Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da Dünya Tiyatro Günü nedeniyle, 27 Mart 2026 Cuma günü saat 19.00’da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde “Polly’nin Maceraları” adlı çocuk oyununu her zaman olduğu gibi ücretsiz olarak sergileyecek. Tüm tiyatro sever çocuklarımızı oyunu izlemeye davet ediyorum” dedi.