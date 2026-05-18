Kırşehir’de 19 Mayıs coşkusu

Kırşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında konserlerden korteje, sanat çalıştayından açılış programlarına kadar etkinlikler hazırladı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, tüm yurttaşları kutlamalara davet etti.

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlik konserleri ve kültürel programlar yurttaşlarla buluşacak. 19 Mayıs Salı günü Cacabey Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerde Bercesteband ve Grup Pera sahne alacak. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise yayımladığı mesajda, 19 Mayıs ruhunun gençler tarafından yaşatılmaya devam edeceğini vurguladı.

Kırşehir Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs etkinlikleri, Kırşehir Belediyesi Sanat Sokağı’nda gerçekleştirilecek “1. Uluslararası Sanat Çalıştayı Galası, Basın Müzesi ve Akustikhane Açılışı” ile başlayacak etkinlikler, akşam saatlerinde gençlik korteji ve konserlerle sürecek.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi önünden başlayarak Cacabey Meydanı’nda sona erecek olan Gençlik Korteji düzenlenecek. Ardından meydanda davul-zurna gösterileri, bando takımı performansı ve Bercesteband konseri gerçekleştirilecek. Gecenin finalinde ise sevilen şarkılarıyla Grup Pera sahne alacak.

EKİCİOĞLU: ‘19 MAYIS BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZİN BAŞLANGICIDIR’

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, tüm yurttaşları etkinliklere davet ederek, 19 Mayıs’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yolundaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Ekicioğlu yayımladığı 19 Mayıs mesajında, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin ulusun kaderini değiştirdiğini belirterek, “19 Mayıs 1919 tarihi, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin başlangıcıdır. Bu anlamlı bayramın gençlerimize armağan edilmesi geleceğe duyulan güvenin en büyük göstergesidir” dedi.

Gençlerin Cumhuriyet’e, demokrasiye ve Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkacağına olan inancını ifade eden Ekicioğlu, Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözünü hatırlatarak, “Hiçbir kuvvet gençlerimizi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yoldan alıkoyamayacaktır” diye konuştu.