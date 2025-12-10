Kırşehir'de Aşık Paşa Dil ve Şiir Festivali düzenlenecek

Âşık Paşa Dil ve Şiir Festivali” için Kırşehir Belediyesi tarafından bir program hazırlandı. 15-16 Aralık 2025 tarihlerinde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Âşık Said Salonu’nda gerçekleştirilecek olan programla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

“Kırşehir Belediyesi olarak, tarih ve kültür şehri Kırşehir’imizin tıpkı müzik alanında olduğu gibi, ses bayrağımız Türkçemiz temelinde, dil ve şiir birikimini en doğru şekilde değerlendirerek gelecek kuşaklarımıza aktarılması noktasında çok kapsamlı yeni bir programı daha hayata geçiriyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak oluşturduğumuz ve içerisinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nden akademisyenlerimizin de bulunduğu “Âşık Paşa Dil ve Şiir Festivali Düzenleme Kurulu” programla ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamladı. 15-16 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştireceğimiz Âşık Paşa Dil ve Şiir Festivali kapsamında bu yıl olduğu gibi her yıl bir onur konuğumuz da olacak.

Düzenleyecek olduğumuz Festival kapsamında konferanslar, paneller, sempozyumlar tertiplenirken, şairlerin ve yazarların Kırşehir’e gelerek söyleşi ve imza günleri yaparak hemşehrilerimizle buluşmalarını sağlayacağız. Bu kapsamda 15-16 Aralık 2025 tarihinde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Âşık Said Salonu’nda gerçekleştirecek olduğumuz programlarda Kırşehir ile birlikte, ülkemizin farklı şehirlerinden akademisyenler, şairler, yazarlar ve sanatçılarla bir araya gelerek Türk dilinin geçmişini, bugününü ve kültürel zenginliğini halkımızla buluşturacağız.

Festivalimizin ilk gün akşamı (15 Aralık 2025), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Sinan Tüfekci, Dr. Öğr. Üyesi Kenan Tüfekci, eğitimci Leyla Tüfekci ve öğrencileri Berkay Baloğlu, Diyar Alkan, Bahadır Özileri, Elmas Beyza Kırımlı, Nisa Uysal, Samet Can Bozdemir ve Ömer Çetin Dursun “Şiirden Şarkıya” adlı müzik dinletisiyle; ikinci gün akşamı (16 Aralık 2025) ise Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi katılımcıları Soner Demirbaş, Mehtap Akgül, Bülent Demirbaş, Emine Saygın, Hatice Uğurlutepe, Fatma Oğuz, Fatma Demiryürek, Özgür Çelebi, Azize Tiryaki, Ayşe Betül Bilecan, Volkan Umucu, Kevser Gürler, Necmettin Aşçı, Tuncel Acer, Esra Işık ve Rabia Çağrıboğa tarafından “Şiirlerde Kırşehir” temalı şiir dinletisi gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan programlarımıza tüm hemşehrilerimizi ve sanatseverlerimiz bekliyoruz.