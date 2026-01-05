Kırşehir'de 'Kış Dönemi Kursları' başlıyor

Kırşehir Belediyesi ve Kırşehir Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Kış Dönemi Kursları başlıyor. Kırşehir Belediyesi Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi Kış Dönemi Kurs başvuruları bugün başlarken; Kentpark Aile Yaşam Merkezi Kurs Kayıtları yarın başlayacak.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Kırşehir'de yaşayan ve okuyan gençlerimiz, kadınlar ve çocuklar için kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği; farklı alanlardaki kurslarla her kesime hitap eden kurslarımız hız kesmeden devam ediyor. Belediyemiz tarafından açılan kurslar, önceki dönemlerde de olduğu gibi Kırşehirli hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurslarla Kırşehir’de sosyal hayata zenginlik katarak farklılık da yaratmak hedefleniyor. Kırşehir’in çağdaş bir şehir olma yolunda önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz “Sosyal Belediyecilik’ anlayışımızın en güzel örneklerinden biri de kuşkusuz bu ve buna benzer kurs merkezlerimizdir"

Kırşehir Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Kırşehir Belediyesi Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi Kış Dönemi kurslarımızda El sanatları alanında epoksi, sepet örme, kağıt rölyef, dekoratif mum yapımı, kokulu taş dökümü, yapay çiçek (eva çiçek), ahşap boyama, ipek kozası (nikah şekeri-broş-çiçek buketi), filografi, deri işlemeciliği (cüzdan, çanta vb. dekoratif ürünler), keçe, ahşap baskı, ebru sanatı, kadın giysileri dikimi; Görsel Sanatlar alanında yağlı boya, karakalem; Kişisel Gelişim alanında İngilizce a 1, Okuma yazma, Diksiyon spikerlik sunuculuk, İşaret dili; Müzik alanında Bağlama, Piyano, Gitar; Spor dalında Mat pilates, Reformer pilates, Step aerobik ve Zumba yer alırken; Kentpark Aile Yaşam Merkezi kurlarımızda ise Spor dalında Plates, Zumba, Fitness, 50+step aerobik; Kişisel Gelişim alanında ise İngilizce A1 ve Diksiyon kurslarımız yer alacak” dedi.

Kurslarla ilgili bilgi için:

Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi İletişim: 0386 214 20 26

Kentpark Aile Yaşam Merkezi İletişim: 0386 212 83 59