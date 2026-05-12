Kırşehir’de kitap günleri başlıyor

Kırşehir Belediyesi 5. Geleneksel Kitap Fuarı, 15 Mayıs Cuma günü kapılarını kitapseverlere açacak. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek fuarın resmi açılışı saat 14.00’te yapılacak. Fuarda Ayşe Kulin, İclal Aydın ve Saygı Öztürk başta olmak üzere çok sayıda yazar okurlarıyla bir araya gelecek.

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Kitap Fuarı, 15 Mayıs Cuma günü sabah saat 10.00’dan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Kültür ve edebiyat dünyasından önemli isimlerin katılacağı fuarda söyleşi ve imza etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Fuarda; Işıl Işık, Faruk Duman, Özcan Karabulut, Deniz Canan, Gülce Doğan Coşkun, Leyla Mihrinaz, Azad Sağnıç, Faruk Demir, Gürkan Karahan, Kerim Tanış, İlknur Işık ve Cem Aksu gibi isimler de okurlarıyla buluşacak.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise fuara ilişkin yaptığı açıklamada, kültür ve sanat etkinliklerinin sürmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, özellikle gençlerin kitaplarla daha yakın temas kurabilmesi için bu tür organizasyonların önem taşıdığını söyledi. Ekicioğlu, tüm Kırşehirlileri fuarın açılışına davet etti.