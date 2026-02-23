Kırşehir'de ramazan etkinlikleri sürüyor

Kırşehir Belediyesi, “Ramazan Etkinlikleri” düzenliyor.
Etkinliklerde Davul-Zurna Gösterisi, Karagöz-Hacivat Gösterisi, Karaoke, Orta Oyunu ve Canlı Müzikler; Mısır, Pamuk Şekeri, Lokma ve Ramazan şerbeti gibi ikramlıklar yer alıyor.
"BİRLİKTE YAŞAMANIN ÖNEMİNE İNANIYORUZ"
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Ramazan ayı nedeniyle Kırşehir Belediyesi olarak Ramazan ayı ruhuna uygun geleneksel etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve Ramazan Ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz. Daha önceki yaptığımız Ramazan ayı etkinliklerine özellikle çocuklarımızın da yoğun bir katılım göstermesi etkinliklerimizin gelenekselleşmesi açısından bizler için de önem arz ediyor.
Yaşamın her alanındaki zorluklara ve olumsuzluklara karşı toplumsal dayanışmayı da en üst seviyelere çıkaran Ramazan ayında Kırşehir Belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz etkinliklerde Davul-Zurna Gösterisi, Karagöz-Hacivat Gösterisi, Karaoke, Orta Oyunu ve Canlı Müzikler yer alacak.
Tüm hemşehrilerimizi Ramazan Ayı boyunca farklı mahallelerimizde saat 20.30’da başlayacak olan Ramazan ayı etkinliğine bekliyoruz” dedi.
ETKİNLİK PROGRAMI
24 Şubat 2026 – Salı
Yer: Mermerler Parkı
Mahalle: Medrese Mahallesi
26 Şubat 2026 – Perşembe
Yer: Masal Park
Mahalle: Âşıkpaşa Mahallesi,
28 Şubat 2026 – Cumartesi
,Yer: Kervansaray Konağı
Mahalle: Kervansaray Mahallesi
1 Mart 2026 – Pazar
Yer: Karaoğlan Bülent Ecevit Parkı
Mahalle: Mehtap Tepesi – Anadolu Mahallesi
2 Mart 2026 – Pazartesi
Yer: Kent Park Anfi
Mahalle: Nasuhdede – Ahievran Mahallesi
4 Mart 2026 – Çarşamba
Yer: Kındam TOKİ 2. Etap Sosyal Tesisler
Mahalle: Kındam Mahallesi
6 Mart 2026 – Cuma
Yer: Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi
Mahalle: Bağbaşı Mahallesi
8 Mart 2026 – Pazar
Yer: Hılla Kütük Evi Parkı
Mahalle: Çukurçayır Mahallesi
10 Mart 2026 – Salı
Yer: Cesur Kadın Parkı
Mahalle: Üçgöz – Kuşdilli Mahallesi
13 Mart 2026 – Cuma
Yer: Gölhisar Kültürevi
Mahalle: Gölhisar Mahallesi
14 Mart 2026 – Cumartesi
Yer: Güneykent Sosyal Tesisleri
Mahalle: Güneykent – Güldiken Mahallesi
15 Mart 2026 – Pazar
Yer: Kındam Kültürevi
Mahalle: Kındam Mahallesi
17 Mart 2026 – Salı
Yer: Ahi Evran Külliyesi