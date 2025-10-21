Kırşehir’e yapılmak istenen maden Ankara’nın suyunu tehdit ediyor

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve beraberindeki heyet Kırşehir’de hayata geçirilmek istenen altın madeni projesi için önceki gün Ankara’da bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Ekicioğlu ve beraberindeki heyet Ankara’da yaptığı görüşmelerde 30 Ekim’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda, altın madeninin ÇED raporuna ilişkin yapılacak olan 3. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulunuldu.

Ekicioğlu heyetle birlikte; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'i ziyaret etti.

Yapılan görüşmelerde altın madenlerinin sadece Kırşehir’i değil, Ankara’nın su kaynaklarını da tehdit ettiği vurgulanırken, Kırşehir heyetine destek verileceği ifade edildi.