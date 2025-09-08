Konya'da Seydişehir Belediyesi'nden kent lokantası

Konya Seydişehir Belediyesi, hizmetlerine bir yenisini ekleyerek şehir lokantasını yurttaşların hizmetine sundu.

Atatürk Caddesi üzerinde kent lokantasında her gün 12.00-15.00 saatleri arasında uygun fiyatlı yemekler sunuluyor. 3 çeşit yemeğin 80 TL ile halkla buluşturulduğu kent lokantası, büyük ilgi görüyor.

'DAYANIŞMANIN SİMGESİ'

Seydişehir Belediye Başkanı Başkan Ustaoğlu, “Kent lokantası özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir destek olacak. Buradaki amacımız, hep birlikte aynı sofrada buluşmak, tencerenin herkes için eşit şekilde kaynamasını sağlamak. Şehir Lokantamızda amacımız yalnızca yemek sunmak değil; aynı zamanda vatandaşlarımızın buluşma noktası olacak, dayanışmayı güçlendirecek, paylaşma ve birlik ruhunu canlı tutacak bir ortam oluşturmaktır. Bu tesis yalnızca bir yemek mekanı değil, aynı sofrada buluşmanın dayanışmanın simgesidir” diye konuştu.