Konyaaltı'nın genç yeteneklerinden piyano konseri

Antalya Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nin hazırladığı ‘İlayda Aksu Piyano Öğrencileri Konseri’ sanatseverlerle buluştu. Konser, Müzik Akademisi’nde eğitim alan öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Müzik Akademisi, çalışmalarına devam ediyor. Verilen eğitimlerle birlikte geleceğin sanatçılarının yetiştiği Müzik Akademisi’nde, yıl boyunca etkinlik ve konserler de gerçekleşiyor. Konserler kapsamında son olarak ‘İlayda Aksu Piyano Öğrencileri Konseri’ sanatseverlerle buluştu. Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Konser Salonu’nda düzenlenen konser, akademide eğitim alan öğrenciler tarafından hazırlandı. Öğrenciler konserde, aldıkları eğitimi sahneye yansıtma fırsatı yakaladı.

KOTAN, “SAHNEDEKİ PERFORMANSLAR HEPİMİZİ GURURLANDIRDI”

Sanatın çocukların gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Konyaaltı Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek veriyoruz. Müzik Akademimizde eğitim alan öğrencilerimizin sahnedeki performansları hepimizi gururlandırdı. Bu tür konserler, gençlerimizin özgüvenini artırırken aynı zamanda kültürel gelişimine de katkı sağlıyor. Geleceğin sanatçılarını yetiştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Konserde emeği geçen tüm hocalarımıza ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.