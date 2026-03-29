Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde sanat dolu gece: Etisem Korosu baharı ezgilerle karşıladı

Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen “Baharla Gelen Esintiler” konseri, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Belediye bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Etisem Korosu’nun sahne aldığı program, sanatseverleri bir araya getirdi. Konserde koro ve solistler, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Orkestranın eşliğinde sahneye çıkan sanatçılar, geniş bir repertuvarla izleyicilerin karşısına çıktı. Program boyunca seslendirilen eserler dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Çalınan enstrümanlarda, söylenen her şarkıda baharın gelişinin enerjisi paylaşıldı. Etimesgut Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği destek bir kez daha bu konser ile gözler önüne serildi. Kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçede sosyal hayatı zenginleştirmeyi sürdüren belediye, Etisem aracılığıyla vatandaşları sanatın farklı dallarıyla buluşturmaya devam ediyor.